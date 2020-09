Tom Morello (Rage Against the Machine): 'Le chitarre sono ancora importanti'

La chitarra, strumento che ha indelebilmente segnato la storia della musica popolare contemporanea - soprattutto del rock - è ancora rilevante ai tempi delle playlist e dello streaming? Il già chitarrista di Rage Against the Machine e Audioslave Tom Morello ne è fermamente convinto: nonostante le chart mondiali, oggi, siano estremamente avare di canzoni e dischi basati sullo strumento imbracciato a suo tempo da giganti come Jimi Hendrix, Jimmy Page e David Gilmour, lo storico sodale di Zach De La Rocha resta dell'opinione che della sei corde, nel fare musica, non si possa fare a meno.

"La chitarra ha una grande importanza per me", ha spiegato Morello a Guitar World: "E' uno strumento così importante per tutto il mondo, ma per me in particolare. Il fatto che la musica basata su di essa non ruggisca come un tempo in vetta alle classifiche non sminuisce l'importanza che ha sempre avuto".

Contrariamente a quanto dichiarato da Pete Townshend degli Who lo scorso mese di settembre - "Non è il rock ad aver perso terreno, ma il rock basato sulla chitarra ad averlo perso" - il fatto che molti giovani e giovanissimi come Nandi Bushell carichino su YouTube le proprie prodigiose esibizione alle sei corde dimostra come la centralità della chitarra non sia venuta meno. Semmai, è l'immagine del chitarrista a essere cambiata: "Quelli che la suonano oggi la considerano come una parte del proprio bagaglio compositivo", ha spiegato l'artista, "In contrasto a chi si cimenta nello shredding per otto ore al giorno. Tuttavia c'è chi - come Nandi e altri - riconoscono l'autenticità e la purezza di tenere in mano una chitarra, schiacciare un distorsore e fare del cazzo di rock. Non c'è niente di più bello al mondo".

"Penso che oggi ci sia un'enfasi profondamente diversa sul modo di suonare la chitarra rispetto a quando ho iniziato a farlo io", ha concluso Morello: "Un sacco di ragazzi hanno come prima inclinazione quella di essere un produttore prima ancora di essere un musicista. Ma, del resto, oggi puoi ascoltare il 'White Album' dei Beatles direttamente dal tuo cellulare".