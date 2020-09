Struts, ascolta il nuovo singolo con Robbie Williams 'Strange Days'

Considerati da parte del pubblico, insieme ai Greta Van Fleet, tra le (poche) giovani promesse del rock classico, gli Struts hanno annunciato oggi, mercoledì 2 settembre, la pubblicazione di una nuovo album di inediti in studio e di un nuovo singolo. Il disco, ideale successore di "Young & Dangerous" del 2018, si intitolerà "Strange Days" e verrà pubblicato il prossimo 16 ottobre. Ad anticipare il lavoro - il terzo, sulla lunga distanza, per la formazione guidata dal frontman Luke Spiller e dal chitarrista Adam Slack - sarà la title track, registrata in compagnia dell'ex Take That Robbie Williams e già resa disponibile in streaming gratuito sul canale YouTube del gruppo.

"Signore e signori, con piacere vi annunciamo l'uscita del nostro nuovo singolo e del nostro nuovo album, 'Strage Days'", ha fatto sapere la band in una nota: "Abbiamo avuto l'onore di ospitare, nella title track, uno dei nostri eroi musicali, il leggendario Robbie Williams".

"Essendo i nostri grandiosi piani per il 2020 cancellati o rinviati all'inizio dell'anno prossimo, ci siamo chiusi al sicuro in studio e abbiamo scritto e registrato l'intero album in soli dieci giorni", ha proseguito il gruppo: "Sono stati indubbiamente dieci giorni magici per noi - e speriamo che quando ascolterete il disco un assaggio di quella magia arrivi anche a voi".

Gli Struts erano attesi in Italia per tre date del loro Make It Big Tour gli scorsi 12 luglio al Rock in Roma, nella Capitale, 14 luglio al Geox Open di Padova e 15 luglio all'Arena Campo Marte di Brescia: le date, ovviamente, sono state cancellate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.