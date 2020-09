TikTok, si allungano le operazioni per la vendita

Potrebbe allungarsi ulteriormente la procedura di cessione dell'operatività di TikTok in quattro paesi occidentali - USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda - da parte di Bytedance: come riferisce Dow Jones Newswires, a mettere i bastoni tra le ruote all'operazione - causata dal bando imposto alla piattaforma cinese dal presidente americano Donald Trump - sarebbero le nuove norme varate dal governo cinese in merito alla vendita a paesi terzi di tecnologia nazionale. Nello specifico gli algoritmi che regolano la visualizzazione dei video da parte degli utenti potrebbero essere considerati elementi sensibili alla luce delle nuove norme e - pertanto - incedibili.

Al momento nessuna decisione è stata presa: Bytedance sta collaborando con le autorità cinesi per chiarire la natura degli algoritmi, ed eventualmente portare avanti la trattativa con le controparti occidentali anche in mancanza degli stessi.

Al momento in pole position nella corsa all'acquisizione di TikTok c'è una cordata formata da Microsoft e Walmart: in gioco restano anche le partnership tra Oracle e i fondi di investimento Sequoia, General Atlantic e Coatue Management e tra la società di video-sharing Triller e il venture capital britannico Centricus, quest'ultima già titolare di un'offerta da 20 miliardi di dollari.