Seat Music Awards 2020: gli artisti di stasera, 2 settembre

Sarà trasmessa da Rai 1 in diretta nella serata di oggi, mercoledì 2 settembre, a partire dalle 20 e 40, la prima serata dei Seat Music Awards 2020, l'evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dedicato ai lavoratori della musica messi in crisi dall'emergenza sanitaria da Covid-19: sul palco dell'Arena di Verona si alterneranno Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli ed Elisa (che proporrano un tributo a Ennio Morricone con "E più ti penso", singolo basato sulle colonne sonore del Maestro originariamente pubblicato in duetto con Ariana Grande), Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Antonello Venditti (che eseguiranno la cover di Lucio Dalla "Canzone"), Emma (che presenterà il nuovo singolo scritto da Calcutta "Latina", e che dovrebbe omaggiare Guccini eseguendo "L'avvelenata" insieme a Manuel Agnelli), Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles, per presentare la cover di "Rimmel" di De Gregori) Ligabue (che annuncerà un nuovo progetto discografico), Fiorella Mannoia (che eseguirà il nuovo singolo scritto per lei da Ultimo, "Chissà da dove viene una canzone") Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti e Zucchero. Lo show sarà completato dalle presenze dello showman Amadeus, del regista e attore Leonardo Pieraccioni e dai comici Giorgio Panariello e Ficarra e Picone.

La seconda parte dei Seat Music Awards avrà luogo - sempre all'Arena di Verona - il prossimo sabato 5 settembre: alla serata, come come quella di questa sera sarà trasmessa in diretta sui Rai 1, prenderanno parte Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra e Elodie, oltre che al comico Enrico Brignano.

Entrambe le serate andranno in simulcast su Rai Radio2 con la conduzione di Nek e Carolina Di Domenico.

La manifestazione avrà una coda domenica 6 settembre - sempre sui Rai 1, a partire però dalle 16,40 - quando verrà trasmesso "Viaggio nella musica", documento video che avrà come protagonista Nek al quale si affiancheranno, in veste di ospiti, Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo e Ermal Meta, Mario Biondi, The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Aiello, Giusy Ferreri e Mr. Rain.