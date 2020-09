Public Enemy, guarda il video della nuova versione di 'Fight the Power'

In molti ricorderanno "Fight the Power", il durissimo brano di protesta contro la discriminazione razziale negli USA pubblicato nel 1989 dai Public Enemy all'interno della colonna sonora del film di Spike Lee "Fa' la cosa giusta" poi inserito - l'anno dopo - nel terzo disco di studio del gruppo di Chuck D, "Fear of a Black Planet". La canzone, diventata negli anni un inno della comunità afroamericana, è stato riproposto lo scorso mese di luglio dal vivo dalla stessa band in occasione degli annuali BET Awards: per l'occasione l'esecuzione del brano ha coinvolto anche, in veste di ospiti speciali - tra gli altri - veterani e nuove promesse della scena hip hop a stelle e strisce come YG, Nas, Black Thought, Rapsody e Questlove dei Roots.

Solo poche ore prima che negli USA si verificasse l'ennesimo caso di violenza da parte delle autorità ai danni di un cittadino afroamericano - il ventinovenne Dijon Kizzee, ucciso dalla polizia di Los Angeles con diversi colpi d'arma da fuoco dopo aver posto resistenza all'arresto seguito a un inseguimento - è stato diffuso sul Web la clip ufficiale della nuova versione - registrata in studio - del brano:

Le strofe affidate a Nas, Rapsody, Black Thought, Jahi e YG sono inedite, e disseminati di riferimenti alla stretta realtà - le tragiche morti di George Floyd e Breonna Taylor, solo per citare i più riconoscibili - mentre l'unica parte rimasta invariata rispetto all'originale è quella affidata allo stesso Chuck D, uno dei più duri già presenti nella prima versione - "Elvis was a hero to most / But he never meant shit to me you see / Straight up racist that sucker was / Simple and plain / Motherfuck him and John Wayne / 'Cause I'm Black and I'm proud".