Vasco Rossi (ancora) contro i negazionisti del Covid

La prima uscita, in merito, Vasco Rossi la affidò a una Instagram story lo scorso 23 agosto, quando invitò i "negazionisti [del Covid] e i terrapiattisti del cazzo" ad "andare a farsi fottere". Il cantante di "Sally" è tornato ad esprimersi in merito, nelle ultime ore, con un più circostanziato post sempre pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale:

Riguardo l'utilizzo delle mascherine - il più contestato dalla frangia di opinione pubblica che non crede nella gravità dell'emergenza sanitaria in corso - Rossi ha spiegato:

"Io la mascherina la metto anche sulle mani, e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano".

Riguardo gli scettici, l'artista ha aggiunto:

"Gli altri facciano come credono. A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi fottere".

L'opposizione agli attacchi ricevuti sui social network - ha spiegato il Kom - non si sono limitate alla sola invettiva:

"Ho provveduto a querelare un paio di farabutti che diffondono notizie false e diffamatorie nei miei confronti, sarà la giustizia a fargli pagare il conto, se saranno in grado di farlo. In ogni caso sarà tutto devoluto in beneficenza".

Il 2021 sarà un anno molto impegnato per Rossi: oltre a recuperare i concerti ai festival originariamente previsti per l'estate ormai agli sgoccioli, l'artista pubblicherà - dopo la serie di eventi, che prenderà il via il 13 giugno all'iDays Festival di Milano e terminerà, dopo due tappe a Firenze e Imola, con un doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma il 26 e 27 giugno - un nuovo album di inediti, ideale successore di "Sono innocente" del 2014.