Soundreef in supporto all'industria musicale

Soundreef sarà partner di "Heroes", l'evento dal vivo organizzato per il prossimo 6 settembre a Verona al fine di sostenere la filiera italiana della musica colpita dalla crisi generata dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Al proposito il fondatore e ad della società Davide D'Atri ha commentato:

"Ci fa molto piacere, in un momento come questo, supportare ‘Heroes’ e poter essere in prima linea nel contribuire al fondo ‘Sosteniamo la Musica’. Il 6 settembre c’è una vera e propria festa della musica, a cui Soundreef non poteva mancare per promuovere e sostenere il comparto in questo delicato momento storico. Nonostante sia stata un’estate quasi senza concerti ed esibizioni live, la musica non si è mai fermata".