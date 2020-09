Miley Cyrus rifà Billie Eilish in chiave jazz: ascolta

Invitata dalla BBC negli studi di Live Lounge per presentare il suo nuovo singolo "Midnight Sky", la popstar americana Miley Cyrus ha stupito il pubblico e i fan producendosi in una versione dalle atmosfere jazz di "My Future", brano di Billie Eilish pubblicato appena lo scorso 30 luglio.

Ispirata al periodo di confinamento passato nella sua abitazione di Los Angeles a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, "My Future" è stata scritta dalla Eilish insieme al fratello Finneas, che ne ha curato anche la produzione. "L'abbiamo scritta in due giorni, il lasso di tempo più lungo che ci ha visti impegnati a lavorare in quel periodo", ha spiegato la stessa Eilish a Zane Lowe di Apple Music: "Poi ci abbiamo messo in mese a registrarla, durante la quarantena se non ricordo male. Pioveva a diritto, l'atmosfera era perfetta. Alla fine ho registrato le voci nel seminterrato di Finneas". Il mixaggio della versione originale è stato curato da Rob Kinelski, mentre la masterizzazione da John Greenham.

"Midnight Sky" è il primo brano pubblicato da Miley Cyrus nel 2020, dopo i due singoli - "Slide Away" e "Mother's Daughter" - spediti sui mercati lo scorso anno. Al momento non è ancora chiaro quando possa essere pubblicato "She Is Miley Cyrus", ideale successore di "Younger Now" del 2017 al quale l'artista sta lavorando da ormai oltre due anni.