Le brevi di oggi: Tommaso Paradiso, Fiorella Mannoia, Myss Keta, Doves, Lo Stato Sociale, Fulminacci, Corey Taylor, Adrianne Lenker, Autechre

Si intitola "Ricordami" il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, quarto brano pubblicato dall'artista romano dopo la fine dell'avventura con i Thegiornalisti: il brano è stato scritto con la collaborazione di Francesco Catitti, coinvolto nel progetto anche in veste di produttore.

Caricamento video in corso Link

-

Ha debuttato online "Chissà da dove arriva una canzone", brano scritto da Ultimo per Fiorella Mannoia: la traccia anticipa un nuovo album di inediti della cantante romana, la cui pubblicazione è prevista entro la fine di quest'anno.

-

E' stato reso disponibile sul canale YouTube di Myss Keta "Giovanna Hardcore", il nuovo video della cantante milanese: la clip - diretta da Giada Bossi per la direzione artistica di Dario Pigato - è stata realizzata con il contributo della Film Commission Vallée d'Aoste.

Caricamento video in corso Link

-

Uscirà il prossimo 11 settembre "The Universal Want", il nuovo album dei Doves: il disco - anticipato dai singoli "Carousels" e "Prisoners" - è stato registrato con la produzione di Dan Austin negli studi di registrazione di proprietà della band Frank Bough Sound III Studios e include i seguenti brani:

Carousels

I Will Not Hide

Broken Eyes

For Tomorrow

Cathedrals of the Mind

Prisoners

Cycle of Hurt

Mother Silver Lake

Universal Want

Forest House

-

Raggiungerà le sale il prossimo 17 settembre "La piazza della mia città - Bologna e Lo Stato Sociale", il film - diretto da Paolo Santamaria - testimonianza del concerto che la band di Lodo Guenzi tenne nel giugno del 2018 nel centro del capoluogo emiliano. Come annunciato nella nota stampa di presentazione del lavoro, il lungometraggio - oltre al set della formazione - includerà anche interviste e immagini d'archivio inedite, oltre che alla partecipazione di Gianni Morandi, Luca Carboni, Matilda De Angelis, Luis Sal e altri ospiti speciali.

-

Sarà pubblicato il prossimo 9 settembre "Canguro", il nuovo singolo di Fulminacci: il brano rappresenta il primo materiale inedito consegnato ai mercati dall'artista capitolino dai tempi della pubblicazione dell'album di debutto "La vita veramente", uscito nella primavera del 2019.

-

Il frontman di Slipknot e Corey Taylor Stone Sour Corey Taylor ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, "HWY666": il brano è il primo estratto dal debutto da solista sulla lunga distanza del cantante di Des Moines, Iowa, "CMFT", atteso nei negozi per il prossimo 2 ottobre.

Caricamento video in corso Link

-

Adrianne Lenker dei Big Thief pubblicherà il prossimo 23 ottobre due nuovi album, "Songs" e "Instrumentals": i lavori sono anticipati dal primo estratto "Anything", il cui video è già stato reso disponibile in Rete:

Caricamento video in corso Link

Entrambi gli album sono stati registrati esclusivamente in analogico. Al proposito l'artista ha dichiarato:

"Non solo questo processo permette ad una specifica esperienza sonora di prendere vita, ma è il processo stesso a dettare le modalità di lavoro. L’editing preciso e i piccoli aggiustamenti che stanno alla base di ogni album moderno, qui non sono disponibili. Lo schermo del computer non è acceso mentre la musica viene registrata. L’intero flusso del lavoro diventa parte della musica in un modo in cui non sarebbe possibile lavorando con il digitale. AAA richiede molto lavoro e allo stesso tempo ha numerose limitazioni rispetto alla registrazione digitale, ma non c’è un altro modo con cui avremmo potuto realizzare sia le registrazioni che il risultato finale di questa musica"

-

Uscirà il prossimo 16 ottobre "Sign", il nuovo album degli Autechre. Il disco conterrà i seguenti brani:

01. M4 Lema

02. F7

03. si00

04. esc desc

05. au14

06. Metaz form8

07. sch.mefd 2

08. gr4

09. th red a

10. psin AM

11. r cazt

-