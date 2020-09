Tiziano Ferro ha inciso un album di cover: lo anticipa quella di 'Rimmel' di De Gregori

A distanza di appena un anno dall'uscita del suo ultimo disco, "Accetto miracoli", Tiziano Ferro torna sulle scene con un nuovo progetto: e stavolta anziché cantare le sue canzoni interpreta quelle degli altri. Il cantautore spedirà nei negozi il prossimo 6 novembre "Accetto miracoli: l'esperienza degli altri", doppio album che include - oltre al disco dell'anno scorso - un altro cd che vede Ferro omaggiare colleghi come Francesco De Gregori, Franco Battiato, Mia Martini, tra gli altri.

Già questo giovedì, 4 settembre, sarà possibile ascoltare un'anteprima del disco: è la cover di "Rimmel" di Francesco De Gregori. Completano il disco le cover di "Morirò d'amore" (Giuni Russo), "Bella d'estate" (Mango, ma scritta con Lucio Dalla), "Margherita" (Riccardo Cocciante), "E ti vengo a cercare" (Franco Battiato), "Almeno tu nell'universo" (Mia Martini, scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio), "Cigarettes and coffee" (Scialpi), "Perdere l'amore" (Massimo Ranieri, che per l'occasione duetta con Ferro), "Piove" (Jovanotti), "Portami a ballare" (Luca Barbarossa), "Nel blu dipinto di blu" (Domenico Modugno), "Ancora, ancora, ancora" (Mina, scritta da Cristiano Malgioglio) e "Non escludo il ritorno" (Franco Califano, scritta con Federico Zampaglione dei Tiromancino).

Alcuni brani, come "Almeno tu nell'universo", "Perdere l'amore" e "Portami ballare" erano stati interpretati da Ferro già lo scorso febbraio, durante i suoi interventi al Festival di Sanremo, in veste di ospite fisso.

"Ebbene sì, ci sono cascato anche io: dopo tanti anni, il 6 novembre finalmente esce il mio primo disco di cover", ha detto Tiziano Ferro oggi pomeriggio, annunciando il progetto durante una diretta durante una diretta su Instagram, "se ho pensato di dare un secondo capitolo all'album Accetto miracoli è perché queste canzoni hanno dato vita a piccoli miracoli nel corso della mia vita. E' bello per noi, per chi ci segue, ma anche per chi viene omaggiato". E ancora: "Vale come un disco nuovo. Ci abbiamo lavorato tantissimo, con un'ansia, un entusiasmo e un'ossessione per la sperimentazione il dettaglio che veramente non ha avuto niente di meno di un disco di inediti. Qualunque artista, qualunque autore, qualunque ragazzo che sogna di diventare cantante ama le canzoni degli autori che lo hanno ispirato. E così ho pensato che questa fosse la mia occasione per togliermi uno sfizio".

Le sorprese potrebbero non finire qui: "Tante canzoni sono rimaste fuori. Forse ci sarà un altro capitolo".