Tears for Fears: esce a ottobre la deluxe edition di 'The seeds of love'

Nel 1989 i Tears for Fears consolidarono il successo già ampiamente conquistato con i loro primi due album in studio, "The hurting" dell''83 e "Songs from the big chair" dell''85, con un disco le cui lavorazioni tennero impegnato il gruppo di Roland Orzabal e di Curt Smith per tre lunghissimi anni (una produzione che costò oltre un milione di sterline inglesi). Complici singoli come "Sowing the seeds of love", "Woman in chains" e "Advice for the young at heart", "The seeds of love" permise ai Tears for Fears di conquistare nuovamente le classifiche di vendita, anche se il prezzo da pagare fu altissimo: lo stress e le tensioni accumulate durante la promozione e la tournée in supporto all'album portarono alla fine del sodalizio tra i due musicisti. Orzabal avrebbe continuato a portare avanti i Tears for Fears da solo e Curt Smith sarebbe tornato a suonare con lui solamente nel 2003.

A più di trent'anni dalla sua uscita, l'album che portò in alto il nome dei Tears for Fears ma al tempo stesso segnò l'inizio della parabola discendente della band torna nei negozi in versione deluxe, con tracce e materiale extra.

Il box set super deluxe contiene quattro cd e un Blu-ray audio e include 22 brani inediti tratti dalle demo sessions (come quella di "Advice for the young at heart" con Orzabal voce solista e "Rhythm of live", brano quest'ultimo che non venne poi incluso in "The seeds of love" ma donato ad Oleta Adams per il suo album "Circle of one" - Orzabal e Smith avevano casualmente conosciuto la cantante e pianista vedendola suonare nel bar del loro hotel in una tappa del tour dell''85), jam live, registrazioni in studio e una serie di b-side e rari remix.

A proposito dell'operazione, Roland Orzabal e Curt Smith dicono:

"Penso che abbia sorpreso molte persone, anche molti dei nostri colleghi. 'Woman in Chains', 'Badman's Song', 'Sowing the Seeds of Love' e 'Advice For The Young At Heart' sono ancora attualissimi, sono brani che suoniamo ancora oggi nei nostri concerti".

Qui sotto tutti i dettagli relativi al contenuto del box.

CD 1 - ORIGINAL ALBUM

NEW REMASTER BY ANDREW WALTER AT ABBEY ROAD





01. Woman In Chains: 6:31

02. Badman's Song: 8:32

03. Sowing The Seeds Of Love: 6:19

04. Advice For The Young At Heart: 4:50

05. Standing On The Corner Of The Third World: 5:33

06. Swords And Knives: 6:12

07. Year Of The Knife: 7:08

08. Famous Last Words: 4:26





CD 2 - THE SUN

45's AND B-SIDES





01. Sowing The Seeds Of Love - 7" Version: 5:43

02. Tears Roll Down: 3:16

03. Woman In Chains - 7" Version: 5:28

04. Always In The Past: 4:38

05. My Life In The Suicide Ranks: 4:32

06. Woman In Chains - Instrumental: 6:30

07. Advice For The Young At Heart - 7" Version: 4:49

08. Johnny Panic And The Bible Of Dreams Instrumental: 4:18

09. Music For Tables: 3:32

10. Johnny Panic And The Bible Of Dreams Mix One: 6:22

11. Johnny Panic And The Bible Of Dreams Mix Two: 5:55

12. Sowing The Seeds Of Love - US Radio Edit: 4:04

13. Woman In Chains - US Radio Edit 1: 4:42