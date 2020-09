BMG, nel primo semestre del 2020 crescita del 4,8%

Nonostante la pandemia, il 2020 - almeno per il momento - non è un annus horribilis, dal punto di vista finanziario, per BMG: la controllata del gruppo Bertelsmann ha infatti chiuso il primo semestre con un +4,8% su base annua nei ricavi, cresciuti - rispetto al 2019 - da 269 a 282 milioni di euro. Resta stabile il margine operativo lordo della società, fermo a 49 milioni di euro.

"Grazie alla crescita dinamica dello streaming musicale eventuali perdite nelle entrate causate dal rinvio delle pubblicazioni o dalle interruzioni della distribuzione fisica [durante il periodo della lockdown] sono state più che compensate", hanno fatto sapere, in una nota, i vertici della società.

Grazie a titoli di punta lanciati sui mercati nella prima metà del 2020 - su tutti, "RTJ4", la quarta prova in studio dei Run the Jewels - BMG ha visto i ricavi dallo streaming del proprio catalogo salire al 59% degli incassi totali, con una crescita su base annua di tre punti percentuali.