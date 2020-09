I Queens of the Stone Age hanno annunciato il loro ritorno dopo tre anni

Il ritorno ufficiale dei Queens of the Stone Age sul palco? Bisognerà aspettare ancora un anno, ma ora c'è la certezza che Josh Homme e soci torneranno a suonare insieme. La band, discograficamente ferma a "Villains" del 2017, ha confermato la sua presenza nella line up dell'edizione 2021 del Reading Festival, che si svolgerà nell'agosto del 2021 nell'omonima cittadina nella contea inglese del Berkshire. "Here. We. Come", "Arriviamo", hanno scritto i Queens of the Stone Age su Instagram.

Josh Homme e soci all'inizio dell'anno si sono esibiti a sorpresa all'Imperial Ball, concerto benefico organizzato da Johnny Depp ad Anaheim, in California. L'annuncio del concerto in programma nell'agosto del prossimo anno al Festival di Reading arriva a distanza di due anni dalla chiusura del tour legato all'album "Villains", il primo frutto della collaborazione con Mark Ronson, produttore di fama internazionale già al fianco di star del pop come Amy Winehouse, Lily Allen e Bruno Mars.

Della line up dell'edizione 2021 del Festival di Reading, quest'anno cancellato a causa delle misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19, fanno parte anche il rapper britannico Stormzy (l'anno scorso fu il primo rapper di colore ad esibirsi sul palco del Festival di Glastonbury in qualità di headliner), Post Malone, Liam Gallagher e Lewis Capaldi.