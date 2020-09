Battiti Live 2020, la scaletta dell'ultima puntata: canzoni e cantanti

Baby K (in foto), Irama, Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta, Elodie, Francesco Gabbani, Fedez, Nek, Alberto Urso, Gabry Ponte, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro e Shade: sono i nomi dei cantanti che si alterneranno nella scaletta dell'ultima puntata di Battiti Live 2020, in onda questa sera, lunedì 31 agosto, in prima serata su Italia 1. Lo show, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, per cinque appuntamenti ha radunato i principali protagonisti della musica pop italiana. Appuntamento fisso da ormai diciotto anni, quest'anno il format è stato comunque confermato nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e organizzato secondo le norme per limitare i contagi ed evitare l'ulteriore diffusione del virus.