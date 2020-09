Mostra del cinema di Venezia, c'è anche il documentario su Paolo Conte (poi in sala per tre giorni)

Arriverà in sala a fine settembre, solo per tre giorni: il 28, il 29 e il 30 (l'elenco delle sale che lo proietteranno sarà disponibile a breve sul sito ufficiale del distributore, Nexo Digital, a questo link). Ma "Via con me", il film documentario sulla carriera di Paolo Conte, diretto da Giorgio Verdelli, sarà prima presentato come evento speciale alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La manifestazione partirà questo mercoledì, 2 settembre, per chiudere il 12: si tratta della prima edizione "a misura" di pandemia. La cerimonia di apertura si svolgerà proprio la sera di mercoledì nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (sarà trasmessa su Rai Movie) e prevede anche un omaggio al Maestro Ennio Morricone da parte dell'orchestra Roma Sinfonietta diretta da suo figlio Andrea.

La proiezione per gli accreditati e gli addetti ai lavori di "Via con me" si terrà il 9 settembre nella Sala Giardino (due giorni dopo, l'11 settembre, il film sarà proiettato anche nella Sala Darsena e al PalaBiennale per il pubblico). Di seguito, locandina e trailer:

Caricamento video in corso Link

La musica e l'immaginario del cantautore astigiano saranno raccontati attraverso i contributi di personaggi come Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori e Jovanotti. La voce narrante è invece di Luca Zingaretti. Il docufilm si basa su una lunga intervista del regista Verdelli a Paolo Conte stesso, che racconta aneddoti legati alla sua carriera e alle sue canzoni.