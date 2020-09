Fiorella Mannoia: Ultimo firma il nuovo singolo 'Chissà da dove arriva una canzone', poi l'album

A distanza di appena un anno da "Personale", il suo ultimo lavoro di inediti, Fiorella Mannoia torna con un nuovo album in studio. Del disco, il diciannovesimo della carriera della 66enne voce di "Quello che le donne non dicono", non sono stati ancora resi noti né il titolo né la data d'uscita, ma una prima anticipazione del progetto arriverà già questa settimana: si tratta del singolo "Chissà da dove arriva una canzone", che porta la firma di Ultimo, il 24enne cantautore romano salito alla ribalta nel 2018 grazie alla vittoria tra le "Nuove proposte" del Festival di Sanremo con "Il ballo delle incertezze" e diventato in questi due anni un protagonista della scena, tanto da arrivare ad annunciare un tour negli stadi (era in programma quest'estate, ma le misure restrittive legate alla pandemia da Covid-19 hanno spinto l'organizzatore a rinviare tutto al 2021). "La musica, le canzoni, sono capaci di abbattere ogni barriere, anche quella generazionale", dice Fiorella Mannoia, facendo riferimento ai quarantadue anni che la dividono dal cantautore.

Tra gli autori coinvolti nelle lavorazioni del nuovo album della cantante, oltre a Ultimo, c'è anche Tony Bungaro, già al servizio di Fiorella Mannoia nel 2012 per l'album "Sud" del 2012 (firmò il singolo "Io non ho paura" e i brani "Dal tuo sentire al mio pensare", "In viaggio", "Se il diluvio scende", "Portami via" e "ConVivere") e per il successivo "Combattente" del 2016 (firmando quattro canzoni: tra queste anche il singolo "Perfetti sconosciuti", colonna sonora dell'omonimo film diretto da Paolo Genovese), visto due anni fa in gara al Festival di Sanremo con Ornella Vanoni e Pacifico con "Imparare ad amarsi".