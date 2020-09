I promoter: fatturato in calo del 90%: “I lavoratori dello spettacolo per noi sono estremamente visibili”

“La musica è il centro di gravità dell’intrattenimento: anche durante il lockdown non si è fermato”: con queste parole, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, ha presentato l’edizione 2020 dei Music Awards, triplo evento di punta (2, 5 e 6 settembre) di una settimana a Verona dedicata ai lavoratori dello spettacolo e che prevede anche la partita del cuore (mercoledì 3) e il concerto in streaming “Heroes” (domenica 6).

Nella conferenza stampa (più di 100 giornalisti collegati in streaming per ben 17 relatori, a dare la dimensione del tutto: politici, sponsor, esponenti Rai, organizzatori e promoter, media partner e i presentatori Carlo Conti, Vanessa Incontrada e Nek) si parla della nuova formula degli Awards: Conti dice che lo spirito non è più quello della festa, ma di celebrare la ripartenza della musica, non a caso dall’Arena - dove durante il lockdown la RAI aveva girato il video di Diodato per l’Eurovision Song Contest. “Il compito quest’anno è aiutare proprio i lavoratori dello spettacolo” e infatti i Music Awards non sono più i premi alla musica sulla base delle certificazioni FIMI e SIAE, ma i premi dalla musica agli “invisibili”, chi opera dietro le quinte. Conti specifica che tutti i cantanti contribuiranno al fondo per i lavoratori dello spettacolo che fa da comun denominatore a tutti gli eventi. “Quest’anno la musica è la protagonista” - dice la Incontrada, ripetendo uno slogan classico della TV. “Lo è sempre, ma quest’anno di più”.

La prima serata andrà in onda il mercoledì 2, la seconda sabato 5 (qua il cast), mentre domenica 6 alle 16 va in onda uno speciale condotto da Nek dedicato ai lavoratori dello spettacolo. Il 6, sempre dall’Arena, si passa dalla TV allo streaming con "Heroes", concerto digitale a pagamento - con un cast più orientato al rock, al rap e al post-indie (Afterhours, Brunori Sas, Ghemon, Marracash, Mecna, tra gli altri: alcuni artisti come Mahmood, Ghali, Diodato e Levante che partecipano ad entrambe gli eventi, Music Awards ed Heroes)

Gli eventi sono organizzati da tre dei principali promoter italiani che hanno unito le forze (Friends & Partners, Live Nation e Vivo Concerti - a Heroes hanno contribuito anche Vertigo e Magellano, e partecipano anche artisti legati ad altre agenzie) e dall'Arena. Ferdinando Salzano di F&P dà i numeri degli eventi : 126 artisti, oltre 250 musicisti, quasi 300 persone di staff e oltre 1400 persone tra tecnici e figure professionali vari per un pubblico in presenza di circa 3800 persone. Roberto DeLuca (LiveNation) parla di una perdita di fatturato delle aziende di oltre il 90%, ma dice che per i promoter i lavoratori dello spettacolo non sono invisibili, ma “estremamente visibili”. Zard di Vivo parla di un livello di collaborazione inedito tra gli operatori del settore.

Il cast, spiega Salzano, è stato costruito a partire dal meccanismo classico degli Awards, ovvero quello degli artisti da celebrare per i risultati dell’anno passato, e dalla funzione di vetrina per le novità che gli stessi Awards hanno: “Sono poi presenti artisti che non hanno nulla da promuovere e per il valore emozionale della loro presenza è ancora più grosso”. La sigla sarà la cover di “Canzone” di Lucio Dalla di De Gregori e Venditti pubblicata settimana scorsa, ma non sono state svelate alte informazioni sulla scaletta.

Coda inevitabile sulla situazione della musica live e sulla ripartenza: “Non so perché la chiamino musica leggera: è musica pesante, perché ha un grande impatto sui territori dal punto di vista economico”, dice De Luca, che sottolinea come all’inizio ne sia stata sottovalutato l’impatto dalle istituzioni. “Non si poteva fare di più, di quello che abbiamo fatto”, chiosa Salzano. “Aprire le discoteche ci ha portato indietro di 100 passi”, che promette anche che “lo streaming farà parte del nostro futuro”.