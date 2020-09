Pare che Madonna stia lavorando seriamente al suo biopic

Pare che Madonna stia lavorando seriamente al biopic sulla sua carriera. Del progetto si parla ormai da tempo. Nel 2017 la Universal Pictures annunciò di essere al lavoro per convertire in film la sceneggiatura di Elyse Hollander "Blonde ambition", che raccontava gli inizi discografici di Lady Ciccone senza tralasciare le faccende private della cantante: un'operazione di dubbio gusto, per Madonna, che infatti non mancò di storcere il naso. In un post pubblicato su Instagram, tuonò: "Nessuno sa cosa so e cosa ho visto. Solo io posso raccontare la mia storia. Chiunque altro ci provi è un ciarlatano e uno stupido. Alla ricerca di una gratificazione immediata senza lavorare. Questa è una malattia della nostra società".

Ora, sempre su Instagram, Madonna - che nelle ultime settimane ha collezionato non poche gaffe a tema coronavirus - fa sapere di essere impegnata nella scrittura di una sceneggiatura insieme alla scrittrice e sceneggiatrice Diablo Cody, che nel 2008 vinse un Oscar per "Juno" di Jason Reitman (e ottenne pure una candidatura ai Golden Globe). Dopo l'esperienza di "Juno", la collaborazione tra la sceneggiatrice e Jason Reitman si è rinnovata nel 2011 per "Young adult" e nel 2018 per "Tully". Nel frattempo, Diablo Cody ha firmato gli script di "Jennifer's body" di Karyn Kusama (2009) e "Dove eravamo rimasti" di Jonathan Demme (2015), esordendo come regista nel 2013 con "Paradise".

Secondo le indiscrezioni, sarebbe stata già individuata l'attrice che interpreterà Madonna nel film: si tratterebbe della 26enne Julia Garner, nota ai più per il ruolo di Ruth Langmore nella serie Netflix "Ozark" (che l'anno scorso le ha pure permesso di vincere un Emmy Award come miglior attrice non protagonista).