Katy Perry, carrellata di video per le canzoni di ‘Smile’

Un video dietro l'altro. Da "Never really over" a "Champagne problems", passando per "Harleys in Hawaii" e "Cry about it later" e "Tucked". Katy Perry sta facendo uscire i video delle canzoni contenute nel suo ultimo album, "Smile", uscito lo scorso venerdì a distanza di tre anni dal precedente "Witness" (il disco segna la rinascita della popstar dopo alcune vicende personali che - per sua stessa ammissione - la spinsero pure nel tunnel della depressione), praticamente tutti insieme.

La "Smile video series", così come è stata battezzata la carrellata di video, inaugurata lo scorso mercoledì dalla clip di "Never really over", è stata portata avanti in questi giorni dai video animati di - nell'ordine - "Harleys in Hawaii", "Cry about it later" e "Tucked". L'ultimo video caricato su YouTube è invece il video di "Champagne problems", che ha per protagonista la voce di "Teenage dream" in carne ed ossa.

"Smile" è uscito lo scorso venerdì, in concomitanza con la nascita della piccola Daisy Dove, nata dall'unione tra Katy Perry e l'attore Orlando Bloom. La popstar aveva annunciato la maternità lo scorso marzo mostrando il pancione nel video del singolo "Never worn white".