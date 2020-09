TikTok, per finalizzare la vendita serve l'ok del governo cinese

Il passaggio di mano delle operatività 'occidentali' del popolare social network potrebbe essere meno repentino di quanto immaginato in un primo momento dagli osservatori internazionali: il governo cinese si è infatti riservato il diritto di dare il proprio benestare alla cessione di TikTok da parte di Bytedance - società madre che controlla la piattaforma - ai compratori occidentali. Come riferito dall'agenzia Bloomberg, il governo di Pechino avrebbe imposto delle nuove restrizioni in merito alla cessione di soluzioni tecnologiche di aziende cinesi all'estero per ragioni di sicurezza nazionale, le medesime addotte dal presidente americano Donald Trump nel mettere al bando la piattaforma sul suolo americano.

Bytedance, infatti, non cederebbe TikTok in toto, ma solamente le attività del social in USA, Canada, Australia a Nuova Zelanda. In pole position per intitolarsi l'acquisizione ci sarebbe la cordata formata da Microsoft e Walmart (curiosamente, replica di un'alleanza già stretta tra i due gruppi nel 2003 nel contesto della battaglia per conquistare l'allora nascente mercato del download musicale), seguita a breve distanza da Triller, società californiana di video sharing, che - grazie a un accordo con la società di investimenti Centricus - avrebbe già messo sul piatto, per aggiudicarsi l'affare, 20 miliardi di dollari.