La cultura pop ci salverà, dice Lady Gaga

"Sento che sta arrivando una rinascita. E il furore della cultura pop vi ispirerà e la rabbia dell'arte vi darà il potere di rispondere a queste difficoltà con la sua generosità e il suo amore. Questo è ciò in cui credo": dal palco degli MTV Video Music Awards 2020, l'evento che premia i migliori videoclip musicali e le canzoni dell'ultima stagione discografica, Lady Gaga non ha mancato di dire la sua sulla crisi del settore dell'intrattenimento a causa della pandemia da Covid-19 (che, tra le altre cose, ha pure spinto gli organizzatori della manifestazione a ripensare allo show: solitamente ospitato da una grande arena, quest'anno è stato trasmesso in tv da diverse location di New York, senza pubblico - guarda qui i video delle esibizioni). Lo ha fatto ritirando il Tricon Awards, riconoscimento istituito quest'anno per premiare le popstar che si sono distinte in più ambiti, dalla musica alla recitazione passando per l'impegno umanitario.

La voce di "Poker face", che alla fine della serata si è portata a casa un totale di cinque statuette (qui l'elenco con tutti i nomi dei vincitori), è stata la prima a vincerlo e di fronte alle telecamere ha tenuto un discorso per celebrare la potenza della cultura pop e per invitare i fan e i telespettatori ad essere resilienti:

"Pensate in questo momento a tre cose che definiscono chi siete e prendetevi un momento per ricompensarvi per il vostro coraggio. Questo non è stato un anno facile per molte persone, ma quello che vedo nel mondo è un grande trionfo del coraggio. Spero che le persone che sono a casa e hanno grandi sogni e che mi vedono qui ad accettare questo premio sappiano quanto sono grata: e sappiate che potete riuscirci anche voi. In questo momento siamo distanti e la cultura può sentirsi in qualche modo meno viva. Ma io so che sta arrivando una rinascita e il furore della cultura pop vi ispirerà e la rabbia dell'arte vi darà il potere di rispondere alle difficoltà con la sua generosità e il suo amore".

Lady Gaga si è esibita agli MTV VMAs 2020 con un medley incentrato sul suo ultimo album, "Chromatica", uscito lo scorso maggio (qui la nostra recensione). La cantante non ha mancato di duettare con Ariana Grande su "Rain on me", la hit tratta dal disco.