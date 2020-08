Pink Floyd, rinviato a data da destinarsi il film concerto ‘Delicate Sound of Thunder’

È stata rinviata al 2021 la proiezione, originariamente prevista per il 19, 20 e 21 ottobre prossimi, del film concerto dei Pink Floyd “Delicate Sound of Thunder”. Si legge infatti sui social di Nexo Digital, responsabile in esclusiva della distribuzione in Italia, in collaborazione con il promoter D’Alessandro e Galli, della pellicola:

Ci dispiace dovervi informare che il film PINK FLOYD. DELICATE SOUND OF THUNDER è stato posticipato al 2021 in data da destinarsi.

“Delicate Sound of Thunder” racconta il tour del gruppo britannico di “A Momentary Lapse Of Reason”: i filmati del concerto realizzati nell’agosto 1988 a New York, digitalizzati in 4k, sono stati restaurati a partire dai negativi originali e il sound è stata rimasterizzato in Dolby Atmos. La data al centro di “Delicate Sound of Thunder” è quella al Nassau Coliseum della Grande Mela.