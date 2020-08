Elvis Costello pubblica "Phonographic Memory"

Qualche settimana orsono Elvis Costello aveva rivelato i dettagli del suo prossimo album, “Hey Clockface”, la cui uscita è fissata per il 30 ottobre. Ora il cantautore britannico ha pubblicato una nuova canzone che però non sarà inclusa nella tracklist del disco.

"Phonographic Memory", questo è il titolo della canzone, sarà il lato B di "We Are All Cowards Now", già condivisa in precedenza come anche “No Flag" e "Hetty O'Hara Confidential".

Questa la tracklist di "Hey Clockface":

1. Revolution #49

2. No Flag

3. They’re Not Laughing At Me Now

4. Newspaper Pane

5. I Do (Zula’s Song)

6. We Are All Cowards Now

7. Hey Clockface / How Can You Face Me?

8. The Whirlwind

9. Hetty O’Hara Confidential

10. The Last Confession of Vivian Whip

11. What Is It That I Need That I Don’t Already Have?

12. Radio Is Everything

13. I Can’t Say Her Name

14. Byline