Le brevi di oggi, 28 agosto: Ludovico Einaudi, FKA twigs, Gulino, Calvin Harris, The Weeknd, Blackpink, Selena Gomez, Emma, Tommaso Paradiso

Uscirà il prossimo 2 settembre – e sarà in rotazione radiofonica a partire dal 4 settembre – il nuovo singolo dell’ex frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso “Ricordami”, scritto dal cantautore romano e prodotto da Francesco Catitti, in arte Katoo. Il singolo è il quarto del percorso solista di Paradiso e segue “Ma lo vuoi capire”, “I nostri anni” e “Non avere paura”. All’inizio del 2021 il già leader dei Thegiornalisti pubblicherà il suo debutto discografico in solitaria.

È disponibile da oggi il video del più recente singolo di Emma, il brano "Latina", scritto per la cantante salentina da Calcutta, Dardust e Davide Petrella - qui potete leggere le nostre osservazioni sul brano. La clip, una produzione Maestro Production, è diretta da Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra.

È stato pubblicato il nuovo singolo delle esponenti del Pop coreano Blackpink “Ice Cream” in collaborazione con la popstar statunitense Selena Gomez, che anticipa l'uscita, il 2 ottobre, del disco “The Album”.

E' uscito il singolo “Over Now”, che vede il 36enne producer britannico Calvin Harris duettare per la prima volta con The Weeknd. Contemporaneamente alla pubblicazione in digitale del brano è uscito anche un video diretto da Emil Nava.

Un concerto in barca a Marettimo per Gulino domenica 30 agosto alle 17.30 che proporrà i brani del suo album solista “Urlo Gigante” oltre a una selezione di canzoni dei Marta sui Tubi. Ad accompagnarlo il chitarrista Alberto Bassani.

Dice Gulino: “Marettimo é da sempre la mia isola perfetta, il grembo di madre natura dove mi piace tornare a rinfrescare lo spirito. La sua bellezza é abbacinante e la sua atmosfera regala pace anche agli animi più inquieti come il mio. Finalmente sono riuscito a trovare le condizioni per organizzare un concerto sull'isola che alcuni testi antichi riferiscono possa essere Itaca. Come un novello Ulisse, festeggerò il mio ritorno alla musica con un concerto unico per le sue caratteristiche”.

E' uscito il video di “Sad Day”, brano incluso nel secondo album della musicista britannica FKA twigs, “Magdalene”. La clip è stata diretta dal filmmaker Hiro Murai, vincitore del Grammy per "Best Video of the Year" nel 2018 con "This Is America" di Childish Gambino.

Il film per "Sad Day” è il culmine di tre anni di formazione nell’arte del Wushu per FKA twigs, un percorso iniziato nel 2017 sotto la guida di Master Wu del Shaolin Wushu Centre. Come afferma twigs: “tutto quello che ho fatto in precedenza con il mio corpo, tutti gli allenamenti e la danza, hanno portato a questo punto.” Il video è stato girato a Londra e vede twigs “trovare la magia nella città in cui ho vissuto per più di dieci anni”.

Il prossimo 18 settembre uscirà la raccolta di Ludovico Einaudi "Einaudi Undiscovered". Nell'album oltre a brani selezionati dal catalogo del musicista torinese anche alcuni brani inediti.

Queste le sue riflessioni sulla nuova uscita discografica: “Ogni volta che ascolto i miei album, mi rendo conto che ognuno contiene uno o più momenti salienti che hanno catturato l'attenzione dell'ascoltatore più di altri. A volte, al di là delle mie intenzioni, alcuni pezzi diventano i preferiti in assoluto, mentre il resto vive nell'ombra. Ho selezionato brani da diversi album e colonne sonore che sono state tenute più nascoste di altre, sperando di evidenziare alcuni dei pezzi che considero una parte importante del mio repertorio".

Tracklist: