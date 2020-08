Bruce Springsteen pubblica il bootleg di un concerto alla Wembley Arena del 2006

Le Archive Series di Bruce Springsteen aggiungono un nuovo capitolo al loro già nutrito catalogo. Il bootleg presentato questo mese dal cantautore del New Jersey riguarda il live dell'11 novembre 2006 alla Wembley Arena di Londra, uno degli ultimi appuntamenti del tour delle 'Seeger Sessions'.

Questo è il secondo bootleg dedicato a quel tour, il primo, pubblicato nel dicembre 2017, riguardò il primo live in assoluto con la Seeger Session Band che si tenne il 30 aprile 2006 al New Orleans Jazz And Heritage Festival.

La sera dell'11 novembre 2006 a Londra Springsteen suonò per la prima volta dal vivo "Long Walk Home", canzone che avrebbe fatto parte della tracklist dell'album “Magic” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato nell'ottobre 2007.

Quel concerto si svolse quattro giorni dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, quelle che riguardano le camere, il presidente allora era il repubblicano George W. Bush, però, a causa dello scontento generato dalla guerra in Iraq, quella tornata elettorale vide una vittoria dei Democratici.

Il Boss, quella sera, introducendo "Devils & Dust", disse: "Qualche parvenza di sanità mentale è tornata negli Stati Uniti. Ma accidenti, era vicino, era più che vicino... Quella grande citazione di Abraham Lincoln: 'Puoi ingannare alcune persone tutte le volte, ingannare tutte le persone alcune volte, ma non puoi ingannare tutte le persone tutte le volte'- il problema è che se prendi in giro molte persone un buon numero di volte, fai un grande, tragico, fottuto casino”. E' piuttosto possibile, dando un occhio a quanto accade negli Stati Uniti, che la scelta di pubblicare questo bootleg in questo momento storico non sia del tutto casuale.

Scaletta:

Blinded by the Light

Old Dan Tucker

Atlantic City

Eyes on the Prize

Jesse James

Mary Don't You Weep

Growin' Up

Erie Canal

My Oklahoma Home

Devils & Dust

Mrs. McGrath

How Can a Poor Man Stand Such Times and Live?

Jacob's Ladder

Long Time Comin'

Jesus Was an Only Son

Open All Night

Pay Me My Money Down

Encore:

Long Walk Home

You Can Look (But You Better Not Touch)

When the Saints Go Marching In

This Little Light of Mine



Encore 2:

American Land

Frog Went A-Courting