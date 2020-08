Queen + Adam Lambert: guarda il video di "The Show Must Go On" dall'album “Live Around the World”

I Queen + Adam Lambert hanno pubblicato il video di "The Show Must Go On" tratto dal loro album dal vivo “Live Around the World” che sarà disponibile sul mercato il prossimo 2 ottobre.

La clip è estrapolata dal concerto tenuto dal gruppo con il cantante statunitense il 4 luglio 2018 alla O2 Arena di Londra. Nelle note a corredo della pubblicazione del video sul canale YouTube della band inglese si legge:

"E' la dodicesima e ultima traccia di “Innuendo”, l'ultimo album dei Queen pubblicato con Freddie Mercury in vita, 'The Show Must Go On' è stato ideato dai Queen come un tributo alla sete di vita di Freddie Mercury, persino mentre lo stato di salute del frontman dei Queen stava peggiorando. Ma in questo mondo globale del 2020 distanziato socialmente, 'The Show Must Go On', forse ora più che mai, sembra l'inno perfetto per i nostri tempi".

Sul sito ufficiale dei Queen il chitarrista Brian May ricorda come nacque la canzone e lo sforzo che fece Freddie Mercury per inciderla: