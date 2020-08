Francesco De Gregori e Antonello Venditti: ascolta la cover di "Canzone" di Lucio Dalla

Francesco De Gregori e Antonello Venditti hanno pubblicato, senza dare preavviso, un loro duetto sulle note di “Canzone”, brano che Lucio Dalla scrisse nel 1996 insieme a Samuele Bersani e che venne poi incluso nel ventitreesimo album del cantautore bolognese scomparso il primo marzo 2012 intitolato “Canzoni”.

“Canzone” ha fatto parte della tracklist dell'album dal vivo, "Work in Progress", pubblicato nel novembre 2010 da Lucio Dalla e Francesco De Gregori.

Francesco De Gregori e Antonello Venditti sono attesi in concerto insieme, nella loro città, allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 17 luglio. Questo spettacolo, in precedenza previsto per il 5 settembre 2020, è stato rimandato al prossimo anno a causa della diffusione del Coronavirus.