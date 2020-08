Smashing Pumpkins: ascolta “Cyr” e “The Colour of Love”

Un paio di settimane fa gli Smashing Pumpkins avevano pubblicato sui loro canali social una serie di date senza fornire riferimenti precisi, tutte da interpretare. Una di queste, la più vicina nel tempo, fissava un ipotetico appuntamento per il 28 agosto.

Ebbene, oggi, la band guidata da Billy Corgan, il cui ultimo album, “Shiny And Oh So Bright - Vol.1 - LP - No Past, No Future, No Sun” (leggi qui la nostra recensione), risale al novembre 2018, ha condiviso, due nuove canzoni. "Cyr" e "The Color of Love", questi i loro titoli, saranno con tutta probabilità incluse nel loro prossimo album che dovrebbe essere pubblicato entro il 2020.

Non resta che ascoltarle ed attendere con pazienza il 18 settembre, la seconda data che la band statunitense ci ha suggerito di segnare in agenda.

Caricamento video in corso Link