Prince: ascolta una inedita versione di “Forever In My Life”

L'imminente ristampa deluxe dell'album di Prince del 1987 “Sign O 'The Times” - programmata per il prossimo 25 settembre - conterrà ben 45 brani inediti registrati tra il maggio 1979 e il luglio 1987.

Alcuni brani sono già stati condivisi, tra questi "Witness 4 The Prosecution (Versione 1)” e “Versione 2", "I Could Never Take The Place Of Your Man (1979 Version)" e "Cosmic Day". Ora è il turno di "Forever In My Life".

Prince registrò questa versione di "Forever In My Life", basata in gran parte sulla chitarra acustica, nel suo studio casalingo di Galpin Boulevard l'8 agosto 1986. "Era rimasto sveglio tutta la notte, poi è venuto di sopra. Erano tipo le sette del mattino e lui mi prese la mano e mi disse, "Seguimi", così lo seguii di sotto", ricorda Susannah Melvoin, la sua fidanzata dell'epoca. “Il sole filtrava dalle finestre di vetro colorato, lui premette play e quella canzone ebbe inizio, io lo guardai e mi vennero le lacrime agli occhi. E questo è tutto. Non aveva bisogno di dire nulla."

Qui sotto potete ascoltare la prima versione di "Forever In My Life" e confrontarla con quella finale.

