I Pearl Jam lanciano un concorso per spingere gli americani al voto

I Pearl Jam e la loro Vitalogy Foundation hanno fatto squadra con la piattaforma di raccolta fondi online Omaze non solo per raccogliere fondi per garantire l'accesso alle elezioni statunitensi il prossimo mese di novembre, ma anche per fornire a un fortunato fan l'opportunità di incontrare Eddie Vedder e Jeff Ament a Seattle. I Pearl Jam stanno infatti chiedendo a tutti i loro fan - se possibile - di unirsi alla band per impegnarsi a votare via posta alle elezioni presidenziali.

Oltre a incontrare Vedder e Ament, il vincitore del concorso potrà beneficiare di un tour privato fuori orario della mostra 'Pearl Jam: Home and Away' al Museum of Pop Culture e a un tour dei London Bridge Studios, il luogo dove è stato registrato il primo album della band statunitense, “Ten”, pubblicato nell'ormai lontano 1991.

Nel video promozionale, che potete guardare qui sotto, il frontman della band Eddie Vedder tra le altre cose, dice: "Vorremmo rispondere a tutte le vostre domande. Come, per esempio, quanti plettri Mike McCready butta ogni sera o quante bottiglie di vino rosso si fanno fuori durante un tour?".