Mika e Michele Bravi, esce la cover di "Bella d'Estate" di Mango

Alla mezzanotte di oggi giovedì 27 agosto Mika e Michele Bravi faranno uscire il singolo “Bella d'estate”, cover di una canzone pubblicata da Mango nel 1987, scritta dallo stesso Mango e da Lucio Dalla.

Così Mika racconta come è nata l'idea di registrare una cover di “Bella d'Estate”: "Quasi per caso ho riscoperto “Bella d'Estate” e spontaneamente, senza pianificazione, mi è venuta l'idea di cantarla. E’ una cover nata per amore della canzone stessa, per amore di Mango, ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un grande ammiratore. Ho incontrato subito l'entusiasmo di Katoo per questo progetto e ci siamo divertiti a creare una rilettura rispettosa, ma in chiave contemporanea. Mentre eravamo in studio, Katoo mi ha proposto di trasformarla in un duetto e abbiamo pensato di coinvolgere Michele Bravi, con cui lui lavora da tempo, e con entusiasmo è arrivata la sua adesione. Sono stato molto felice di ritrovarlo!”.

Michele Bravi, dal canto suo, si è detto “affascinato dall’attenzione che ha avuto Mika nel voler riscoprire e ripresentare al pubblico un gioiello raro della nostra musica. È un onore per me poter condividere insieme alla sua professionalità lo spazio di questa canzone, che insieme celebra l’incontro tra diverse creatività e il patrimonio musicale italiano”.

Mika e Michele Bravi canteranno “Bella d'Estate” all'Arena di Verona, il prossimo 5 settembre, sul palco dei Seat Music Awards.