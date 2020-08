USA, voci: TikTok, vendita imminente per 20/30 miliardi di dollari

Aggiornamento, ore 18, giovedì 27 agosto: in una nota riportata dalla CNBC WallMart ha fatto sapere di essersi alleata con Microsoft per acquisire l'operatività di TikTok in USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

A poche ore dalla notizia delle dimissioni dell'ad Kevin Mayer, arrivano da oltreoceano altre indiscrezioni relative al destino di TikTok: secondo diversi rumor riferite da alcune delle maggiori testate statunitensi - e dal network CNBC - la popolare piattaforma social al momento controllata da Bytedance e finita nel mirino di Donald Trump potrebbe passare di mano già nei prossimi giorni. Gli addetti ai lavori riferiscono di una corsa tra Oracle e Microsoft per aggiudicarsi le operazioni in USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda per una cifra compresa tra i 20 e i 30 miliardi di dollari.

Secondo le ricostruzioni, Mayer avrebbe voluto annunciare le sue dimissioni contestualmente all'ufficializzazione del passaggio di mano, ma i vertici della società avrebbero preferito evitare la concomitanza: al momento, il ruolo di ad è stato assunto ad interim da Vanessa Pappas, fino a ieri capo delle operazioni negli USA.

Tra i due contendenti potrebbe inserirsi anche un terzo incomodo, rappresentato dalla mini-cordata composta dal gigante della grande distribuzione Wall-Mart e da Softbank, i cui portavoce - tuttavia - hanno rifiutato di commentare l'indiscrezione. I vertici di Bytedance, al momento, non avrebbero ancora deciso a quale delle controparti rivolgersi per concludere l'affare.