Alla Cattolica un webinar sui concerti in streaming

I concerti in streaming possono sostituire il live? Certo che no. Ma stanno diventando sempre di più una realtà, anche in Italia: per capire come funzionano, il Master In Comunicazione Musicale della Cattolica di Milano organizza un webinar - una seminario in streaming - sul tema.

Intolata appunto “I CONCERTI IN STREAMING: come funzionano (e perché non possono sostituire il “live”)”, il seminario si svolgerà il 16 settembre alle 18 e sarà trasmesso sui canali social dell'ateneo milanese (Youtube, Facebook, Twitter e Linkedin), con la partecipazione di addetti ai lavori e docenti del corso promosso dall’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il live streaming è a pagamento uno degli argomenti centrali dell’industria e del consumo musicale odierno: una realtà già consolidata nei paesi anglosassoni, ed è una tendenza ormai globale, in una fase contraddistinta dallo stop imposto dalla pandemia agli eventi “live”. Il seminario cercherà di inquadrare il tema affrontandone sia le potenzialità (un nuovo modello complementare di distribuzione della musica), sia i limiti (l’impossibilità di sostituire l’esperienza in presenza della performance) e delineando le implicazioni sulle figure professionali coinvolte. Ne discuteranno Veronica Corno (Responsabile comunicazione Friends & Partners), Alex Braga (Musicista e ideatore della piattaforma di streaming di musica dal vivo A-Live), Luca De Gennaro (Head of Talent & Music MTV/VH1 - Curatore Artistico Milano Music Week) e Marco Pontini (Direttore didattico del Master Fare Radio e vice presidente di Radio Italia). Introduce e modera l’incontro il direttore didattico del Master Gianni Sibilla.

L’incontro si svolge all’interno della Open Week dell’Ateneo dedicata alla formazione post-laurea ed è pensato per gli interessati al settore del music business, addetti ai lavori ed ex-studenti e rivolto ai futuri alunni del Master come introduzione al corso in partenza a gennaio 2021. Il corso offre per la prossima edizione ben 6 borse di studio che verranno attribuite per merito ai primi classificati in graduatoria e copriranno parzialmente la retta di iscrizione.

Nell'edizione 2019-2020 il Master ha ospitato, tra gli altri Diodato, vincitore del festival di Sanremo, il manager dei R.E.M. Bertis Downs, Nek, ha collaborato con la Milano Music Week e programmato oltre a 450 ore di didattica e laboratori su musica, industria e comunicazione. Una parte della didattica nel 2020, come per tutta l'università Italiana, si è svolta svolta on line; la modalità blended che unisce aula e una parte in digitale è prevista anche per la prossima edizione: ,a scadenza per la domanda di ammissione è fissata al 16 ottobre 2020, mentre i colloqui di selezione si svolgeranno a inizio novembre.