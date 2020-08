"Inception" di Hans Zimmer è la colonna sonora più ascoltata su Spotify

La colonna sonora di “Inception”, film di fantascienza diretto dal regista britannico Christopher Nolan nel 2010, composta da Hans Zimmer è la colonna sonora più ascoltata in streaming su Spotify. “Inception” ha visto un aumento degli stream prima dell'uscita dell'ultimo film di Nolan, "Tenet".

Alle spalle del commento sonoro di “Inception” si trovano il primo capitolo della trilogia del Signore degli Anelli “La compagnia dell'anello”, seguito sul gradino più basso del podio da un'altra saga cinematografica, quella dedicata al maghetto Harry Potter. Anche in questo caso è la colonna sonora del primo film della serie, “Harry Potter e la pietra filosofale”. Al quarto posto il musical del 2016 “La La Land” interpretato da Ryan Gosling ed Emma Stone e, in quinta posizione, il film d'animazione “Moana”.

Le cinque colonne sonore più ascoltate a livello globale su Spotify sono:

1. Hans Zimmer - "Inception"

2. Artisti vari - "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"

3. John Williams - “Harry Potter e la pietra filosofale”

4. Artisti vari - "La La Land"

5. Artisti vari - "Moana"



I cinque compositori di tutti i tempi più ascoltati in streaming su Spotify sono:

1. Hans Zimmer

2. John Williams

3. Ramin Djawadi

4. Max Richter

5. Howard Shore