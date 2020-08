TikTok: si dimette il CEO Kevin Mayer

Il Ceo di TikTok, Kevin Mayer, in carica dallo scorso giugno lascia l'azienda. Lo si apprende da un comunicato. Kevin Mayer, ha dichiarato che lascerà il social network. Le sue dimissioni arrivano dopo le decisioni prese dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l'applicazione cinese di video sharing, che accusa di spionaggio a vantaggio di Pechino. "È con il cuore pesante che vi annuncio che ho deciso di lasciare l'azienda", ha scritto Mayer in una lettera ai suoi dipendenti. Il suo ruolo verrà ricoperto ad interim dalla general manager del gruppo, Vanessa Pappas.

Solo qualche giorno fa TikTok ha fatto causa all'amministrazione Trump per il suo ordine esecutivo che vieta dal prossimo mese di settembre l’uso dell’applicazione negli Stati Uniti (a meno che nel frattempo che non venga acquisita da un'azienda statunitense). "Non siamo una minaccia per la sicurezza nazionale", ha spiegato l'azienda nell’azione legale. "Fare causa è l’unico mezzo che abbiamo per proteggere i nostri diritti, quelli della nostra community e dei nostri dipendenti".