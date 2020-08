Lars Ulrich: "Gli AC/DC sono la definizione di atteggiamento rock'n'roll"

Il batterista dei Metallica Lars Ulrich ha espresso tutta la sua ammirazione per gli AC/DC nella rubrica del quotidiano britannico The Guardian 'My Fantasy Festival', che chiede di selezionare gli artisti che si vorrebbe invitare al concerto dei propri sogni.

Il 56enne musicista nato in Danimarca parlando della band australiana ha detto: "Nella mia prima adolescenza ho visto gli AC/DC con Bon Scott quattro volte: quando hanno aperto i concerti di Black Sabbath e Rainbow e poi ai loro live a Copenhagen nel 1977 e a San Francisco nel 1979. L'energia era folle: Angus si muoveva impettito sul palco, tutti assolo di chitarra, sudore, capelli, niente maglietta e Bon Scott (il cantante morto nel febbraio 1980), anche lui senza maglietta, con i jeans attillati, il frontman più cool di sempre. Per me, in quegli anni formativi, la definizione di atteggiamento rock'n'roll sono stati gli AC/DC."

Tra le altre scelte di Ulrich per il suo 'Fantasy Festival' anche la formazione dei primi anni '70 dei Deep Purple, i Rage Against the Machine, gli Oasis nel periodo del loro massimo splendore e la classica formazione dei Guns N'Roses.

Tornando al capitolo AC/DC, già nel 2017, parlando alla stazione radio di Baltimora 98 Rock, disse che se non fosse più stato in grado di suonare la batteria nei Metallica avrebbe scelto quale suo sostituto il batterista degli AC/DC Phil Rudd. "Probabilmente lui è stata la mia principale e più grande fonte di ispirazione quando abbiamo mollato la roba super progressive, le cose pazze dopo "Justice", quando abbiamo fatto il 'black album' e "Load". Phil Rudd, è il vertice della piramide. Sentire Phil Rudd suonare dietro a James (Hetfield, il frontman dei Metallica), sarebbe fantastico."