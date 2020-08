Alanis Morissette: la sua musa ispiratrice è stata Kate Bush

Nel primo episodio di 'Alanis Radio' ospitato da Apple Music Hits, la cantautrice canadese Alanis Morissette ha rivelato di essere stata ispirata a cantare, più di ogni altra cosa, da Kate Bush e dalla sua hit del 1978 "Wuthering Heights".

Questo il pensiero espresso dalla 46enne interprete di “Ironic” sulla sua musa ispiratrice: "Aveva 19 anni quando uscì nel 1978, lei è inglese, la canzone si chiama “Wuthering Heights” è stata la prima donna a raggiungere il primo posto in classifica in Gran Bretagna con una canzone da lei. Il titolo, la narrazione e il contenuto della canzone sono basati sull'omonimo libro di Emily Bronte, 'Wuthering Heights'. Emily Bronte delle sorelle Bronte, Charlotte e Anne. Charlotte ha scritto "Jane Eyre" e molti libri. Inizialmente pubblicarono le loro poesie e i romanzi sotto pseudonimi maschili. Oh, patriarcato. Hanno dovuto fingere di essere uomini per essere prese sul serio nel mondo letterario, ma ovviamente è cambiato, il che è eccitante ...''

Alanis ammette che il successo di Kate Bush le ha dato la convinzione che anche lei un giorno sarebbe potuta diventare una cantante. ''Kate Bush per me era meravigliosa. La sua voce era così bella al punto che credevo davvero che se avessi potuto cantare insieme a lei e suonare le sue stesse note, avrei avuto una piccola possibilità di essere, un giorno, una vera cantante.''

Qualche tempo fa Alanis Morissette aveva rivelato che non avrebbe voluto inserire "Ironic", il brano che si rivelò il suo maggiore successo, in "Jagged Little Pill", il suo terzo album pubblicato nel 1995 che vendette oltre trenta milioni di copie. Questo quanto dichiarato: "Non volevo nemmeno quella canzone nel disco. Ricordo che molte persone dicevano, 'Per favore, per favore, per favore.' Quella è stata una delle prime canzoni che abbiamo scritto io e Glen Ballard, quasi come una demo. Ma la gente apprezzò la melodia e io non la consideravo così preziosa.''