Libri di musica: da domani su Rockol tornano le recensioni, e si (ri)comincia con Morgan 

La nostra rubrica di recensioni di libri di argomento musicale ha interrotto le pubblicazioni lo scorso maggio a causa del lockdown.

Una volta terminato di leggere per intero, come è mia abitudine, i libri ricevuti fino a marzo, e di pubblicarne le recensioni, sono rimasto senza "munizioni" perché i libri o non uscivano o non venivano recapitati. E, dato appunto che non recensisco libri per sentito dire o in base a un comunicato stampa, mi sono necessariamente dovuto fermare.

Da domani, 8 settembre, la rubrica riprende vita, e anzi torna a frequenza raddoppiata, con due uscite settimanali, il martedì e il venerdì, fino a che non saranno stati recensiti tutti i libri che nel frattempo sono pervenuti al mio indirizzo, e che ho letto nell'ultimo mese.

Ad aprire (anzi, a riaprire) le danze sarà "La casa gialla" di Morgan (La Nave di Teseo).

(fz)