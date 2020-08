Chris Cornell, al via da ottobre le riprese del film biografico ‘Black days’

La casa di produzione cinematografica Road Rage Films LLC e la compagnia Amerifilms LLC hanno annunciato la realizzazione di un film su Chris Cornell. Stando a quanto riferito da Blabbermouth, che riporta una pagina del sito Backstage.com dove sono indicate le informazioni su come partecipare ai casting e le caratteristiche che gli attori dovrebbero avere per interpretare alcuni determinati ruoli, il lungometraggio si intitolerà “Black days”. Le riprese del film, basato su fatti realmente accaduti e incentrato sugli ultimi giorni di vita del frontman di Soundgarden e Audioslave, prenderanno il via la prima settimana del prossimo mese di ottobre. La pellicola conterà nel cast John Holiday, noto anche come Kid Memphis, che ha interpretato Carl Perkins nel film "Walk the Line", lungometraggio del 2005 dedicato a Johnny Cash - ruolo affidato a Joaquin Phoenix.

Come riferito nella mattina di oggi - 22 agosto - la statua in onore del musicista statunitense scomparso il 18 maggio del 2017 è stata vittima di atti vandalici. L’opera dedicata a Chris Cornell, inaugurata il 7 ottobre 2018 presso il Museum of Pop Culture di Seattle, è stata rovinata con della vernice bianca. “La statua non è solo un'opera d'arte, ma un tributo a Chris, alla sua incomparabile eredità musicale e a tutto ciò che rappresentava”, ha dichiarato la vedova Cornell, Vicky, in un post condiviso su Instagram.

Lo scorso luglio la famiglia dell'artista ha pubblicato una cover inedita di "Patience" dei Guns N’Roses, registrata da Chris Cornell nel marzo del 2016 agli Henson Studios di Los Angeles.