La performance degli Who all’Isle of Wight Festival nello stesso anno di Jimi Hendrix e Doors: video

Prese il via il 26 agosto del 1970 l’edizione dell’Isle of Wight Festival che quasi cinquant’anni fa propose un cast di artisti del calibro di Jimi Hendrix, Doors, Who, Miles Davis, Leonard Cohen e molti altri. La manifestazione, svoltasi sull'Isola di Wight, ospitò - tra gli altri - il live del genio della chitarra di Seattle che si esibì all'Isola di Wight il 30 agosto 1970 per una delle sue ultime performance - a poche settimane dalla sua morte, avvenuta il 18 settembre 1970. Il giorno prima del set di Hendrix andarono in scena all’Isle of Wight Festival la band che fu di Jim Morrison - per l’ultima esibizione in Europa del gruppo di “Morrison Hotel” prima della morte del suo leader, scomparso il 3 luglio 1971 - il gruppo capitanato da Roger Daltrey e molti altri.

Dalle 19 (ora italiana) di oggi, 22 agosto, gli Who proporranno sul proprio canale YouTube un nuovo video della serie “Join Together @ Home”, che testimonia il concerto della band di “My Generation” all’Isle of Wight Festival. Il filmato del set del concerto della formazione di Roger Daltrey e Pete Townshend - riportato di seguito - sarà disponibile in streaming solo per i prossimi sette giorni.

L’iniziativa “Join Together @ Home” ha preso il via lo scorso 8 agosto con lo show degli Who allo Shea Stadium di New York nel 1982 ed è stata lanciata dal gruppo per offrire al proprio pubblico filmati rari e brevi video e, in chiusura, una performance inedita tratta da uno dei suoi concerti del passato. Attraverso la trasmissione della serie di loro spettacoli, gli Who hanno anche deciso di invitare i fan a effettuare una donazione a favore dell’associazione benefica Teenage Cancer Trust, impegnata nel sostegno a chi combatte contro il cancro.

Ecco la scaletta del set degli Who all’Isle of Wight Festival il 29 agosto 1970:

Heaven and Hell

I Can't Explain

Young Man Blues (Mose Allison cover)

I Don't Even Know Myself

Water

Tommy

Overture

It's a Boy

1921

Amazing Journey

Sparks

Eyesight to the Blind (Sonny Boy Williamson cover)

Christmas

The Acid Queen

Pinball Wizard

Do You Think It's Alright?

Fiddle About

Tommy Can You Hear Me?

There's a Doctor

Go to the Mirror!

Smash the Mirror

Miracle Cure

I'm Free

Tommy's Holiday Camp

We're Not Gonna Take It

Summertime Blues (Eddie Cochran cover)

Shakin' All Over (Johnny Kidd and The Pirates cover)

Spoonful (Willie Dixon cover)

Twist and Shout (The Top Notes cover)

Substitute

My Generation

Naked Eye

Magic Bus