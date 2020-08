Neil Young avrebbe dovuto recitare nel film ‘Quasi famosi’ di Cameron Crowe

Il cantautore canadese avrebbe dovuto recitare un cameo nel film “Quasi famosi” (“Almost Famous”) di Cameron Crowe del 2000, stando a quanto rivelato recentemente dal regista a margine di un’intervista per la rivista statunitense Rolling Stone. Come raccontato dal cineasta americano, originariamente era previsto che nella pellicola, ispirata alla storia di Crowe e che narra le vicende di un giovane giornalista musicale, Neil Young interpretasse Harry Hammond, il padre di Russell Hammond (il chitarrista della band degli Stillwater, interpretato da Billy Crudup, che nel film ha una relazione con Penny Lane, ruolo affidato a Kate Hudson).

Narrando la scena del film che avrebbe dovuto vedere coinvolto Young, Crowe ha raccontato: “Neil sarebbe venuto nel backstage a Cleveland con una giovane moglie. Lui è Harry Hammond, il padre di Russell Hammond. Si stanno complimentando per lo show mentre la giovane sposa guarda Billy Crudup e lui guarda lei; e lui si rende conto che il padre sta fingendo e si aggrappa al successo del figlio. È un momento commovente su cosa fa il successo ad un genitore assente. Questa è la scena, subito dopo quella della maglietta”.

Cameron Crowe, durante la chiacchierata con Rolling Stone in occasione del ventesimo anniversario dall’uscita della pellicola - arrivata nelle sale cinematografiche statunitensi il 13 settembre 2000, e in quelle italiane il 27 aprile 2001 - ha poi spiegato perché il cantautore non ha effettivamente preso parte al film e ha detto:

“Era una piccola scena interessante. [La costumista] Betsy Heimann aveva vestito Neil Young, e lui aveva i suoi vestiti e tutto il resto, e ha annullato la mattina. Ma è stato il primo a darci la versione acustica di ‘Cortez the Killer’, e ha scavato nei suoi archivi per trovare la registrazione perfetta, mixarla e consegnarcela. Così lui dà e prende”.