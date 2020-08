Ozzy Osbourne su Trump e la sua gestione del Coronavirus: ‘Si comporta come uno scemo’

Ozzy Osbourne ha criticato la gestione della pandemia da Coronavirus da parte dell’attuale presidente degli Stati Uniti, dove - secondo quanto reso noto dall'Università Johns Hopkins e ripreso da Sky Tg24 - si sono registrati 175.406 morti a causa del Covid-19 e 5.622.540 casi di contagio, dichiarando che Donald Trump “si sta comportando come uno scemo”. Intervistato dalla rivista statunitense Rolling Stone, l’ex Black Sabbath ha detto:

“In vita mia, non ho mai assistito a niente del genere. [La situazione] sta peggiorando, non migliorando. E questo tizio si sta comportando come uno scemo. Non mi piace molto parlare di politica, ma devo dire quello che provo per questo uomo. Non c'è più molta speranza. Forse ha un asso nella manica e ci sorprenderà tutti, e spero che lo abbia. Recentemente oltre un migliaio di persone sono morte in un giorno in America. È una fottuta follia. Le persone devono rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina, altrimenti non se ne andrà mai”.

Il padrino dell’heavy metal che, essendo nato nel Regno Unito non può aspirare a diventare presidente degli Stati Uniti, ha poi dichiarato a Rolling Stone: “Se mi candidassi alle presidenziali, cercherei di imparare qualcosa sulla politica. Perché il fottuto tizio che c’è lì non ne sa molto, io non credo. La Costituzione dice che chiunque può diventare presidente. Ma non è che chiunque può essere un cazzo di cardiochirurgo e operare con un bisturi. Devi sapere cosa cazzo stai facendo. E chiunque si candidi, penso che dovrebbe esserci un limite di età. Otto anni per noi non sono niente, ma se hai 76 anni, otto anni sono come la morte”.

Lo scorso mese di luglio Ozzy Osbourne ha presentato la nuova linea di merchandising “Ozzy For President”, caratterizzata dallo stesso design dei prodotti originariamente immessi nel mercato nel 1984.

Recentemente il Principe delle tenebre - che ha pubblicato il suo ultimo album “Ordinary Man” (leggi qui la nostra recensione) il 21 febbraio 2020 - e sua moglie Sharon Osbourne hanno raccontato che è in lavorazione un film basato sulla storia dell’ex Black Sabbath.