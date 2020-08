Travis Scott: ecco la sua nuova canzone per l’ultimo film di Christopher Nolan

Come anticipato lo scorso 19 agosto dal rapper texano, Travis Scott ha pubblicato un nuovo singolo, dal titolo “The Plan”. Il brano fa parte della colonna sonora del più recente film di Christopher Nolan, una storia di viaggi nel tempo e spionaggio all’alba di una possibile Terza Guerra Mondiale con - tra gli altri - Robert Pattinson, John David Washington ed Elizabeth Debicki. “Tenet”, l’ultimo lungometraggio del cineasta britannico - regista di, tra gli altri, “Memento” (2000), “The Prestige” (2006), “Inception” (2010), “Interstellar” (2014), “Dunkirk” (2017) - arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 26 agosto.

Parlando dell’ultimo film di Nolan, a margine di una recente intervista per GQ, Travis Scott ha detto: “Non saprei come spiegarlo. Dovete letteralmente vederlo. È molto entusiasmante”. Durante la stessa chiacchierata con Gerrick D. Kennedy, il regista ha raccontato il contributo del rapper alla colonna sonora di “Tenet” e ha detto: “La sua voce è stata l'ultimo pezzo di un puzzle lungo un anno”. Ha aggiunto: “Le sue intuizioni sul sistema musicale e narrativo che io e il compositore Ludwig Göransson stavamo costruendo sono state immediate, perspicaci e profonde”.

Tra l’anno scorso e quest’anno il rapper - che ha dato alle stampe il suo ultimo album, “Astroworld”, nel 2018 - ha pubblicato numerosi singoli collaborativi, come, tra gli altri, "CHopstix" con Schoolboy Q, “Power is Power” con SZA e The Weeknd, “Antisocial” con Ed Sheeran, ”TKN" con Rosalia e “Wash Us in the Blood” con Kanye West.