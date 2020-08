Clash: riguarda il tributo a Joe Strummer con Springsteen, Josh Homme e altri. Video

“Joe Strummer, il mio defunto grande amico e fratello che non ho mai avuto, sei stato la mia ispirazione negli ultimi 40 anni. Buon compleanno, fratello. Dio ti benedica”: queste le parole di Bruce Springsteen, che il Boss ha dedicato al cantante della band di "Rock the Casbah" a margine dell’evento tributo a Joe Strummer, trasmesso in streaming ieri - 21 agosto. L’iniziativa "A song for Joe" è stata caratterizzata dalla partecipazione - da remoto - di oltre trenta artisti che hanno condiviso pensieri, ricordi o che hanno contributo con un’esibizione per omaggiare il frontman dei Clash in occasione di quello che sarebbe stato il suo 68esimo compleanno.

L’evento si è aperto con una clip tratta da uno degli ultimi concerti tenuti da Joe Strummer - scomparso il 22 dicembre 2002 - a Londra. Il filmato, che cattura l’esecuzione di “Police on My Back” durante il live dell’artista britannico del 24 novembre 2001 alla Brixton Academy di Londra, è stato ripreso da Don Letts. Come si legge durante la trasmissione della clip - disponibile nel filmato integrale dell’evento, riportato di seguito, dal minuto 5 - il video “si pensava fosse andato perduto tra gli archivi, fino a ora”.

Oltre al rocker del New Jersey, tra gli artisti coinvolti, hanno preso parte all’evento tributo a Joe Strummer: Josh Homme dei Queens of the Stone Age, Tom Morello, l'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer, Jeff Tweedy, Spider Tracy dei Pogues, i Dropkick Murphys, Nikolai Fraiture e Albert Hammond Jr degli Strokes, Frank Turner, gli attori Steve Buscemi e Matt Dillon, Butch Walker, Bob Weir e molti altri.

Alcune delle star della musica che hanno partecipato all’iniziativa, hanno omaggiato Strummer eseguendo cover di brani tratte dal repertorio dell’artista britannico o della band di “London Calling”. Josh Homme - per esempio - ha proposto una versione di “Train in Vain (Stand by Me)” dei Clash insieme a Troy Van Leeuwen, Frank Turner ha cantato e suonato “(White Man) in Hammersmith Palais” della band inglese. Jeff Tweedy ha proposto “Death or glory”, interpretata poi anche da Jesse Malin e Bob Weir, il chitarrista dei Rage Against the Machine ha presentato “Bankrobber”, i Dropkick Murphys hanno eseguito “Tommy Gun”, Josh Klinghoffer “Rudie Can't Fail” e Butch Walker “London Calling” - tutte della formazione londinese. Jesse Malin ha, invece, eseguito “Johnny Appleseed” - di cui Joe Strummer propose una propria versione con i suoi Mescaleros, inclusa nell’album “Global a Go-Go” del 2001 - e gli Interrupters hanno proposto “Get Down Moses”, canzone interpretata e registrata anche dal frontman dei Clash e dalla sua band per il disco “Streetcore” del 2003. Tra gli altri, Nikolai Fraiture degli Strokes ha eseguito “Police and Thieves”, di cui i Clash realizzarono una cover inclusa del loro album di debutto.

Durante l’evento "A song for Joe” è stata attivata una raccolta fondi per supportare la campagna #SaveOurStages lanciata negli Stati Uniti dalla National Independent Venue Association - associazione di categoria che riunisce gli organizzatori di concerti e i promoter indipendenti - per fare fronte alla crisi dei live causata dallo stop forzato.