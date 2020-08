Mariah Carey: esce l’album ‘The rarities’. Ascolta la nuova canzone ‘Save the day’

La 50enne artista statunitense ha annunciato l’uscita dell’album “The rarities”, che arriverà sui mercati il prossimo 2 ottobre - in formato doppio CD - e presenterà alcuni dei suoi brani preferiti tratti da tutto il suo arco di carriera. In attesa dell’uscita della prossima pubblicazione di Mariah Carey, la cantante ha condiviso oggi - 21 agosto - una nuova canzone dal titolo “Save the day”. Il brano, che presenta la voce di Lauryn Hill campionata dalla versione di “Killing me softly with his song” dei Fugees, farà parte di “The rarities” che includerà canzoni selezionate dall’artista tratte dal suo repertorio e registrazioni inedite.

Il secondo disco di “The rarities” - la cui pubblicazione rientra tra le iniziative per celebrare il trentesimo anniversario dall’uscita dell’eponimo album di debutto dell’artista nata a Huntington, New York - presenterà le registrazioni integrali, mai pubblicate prima, tratte dal “Live at the Tokyo Dome”, il primo concerto tenuto da Mariah Carey in Giappone in occasione del suo Daydream World Tour del 1996.

Per festeggiare i trent’anni dall’uscita del suo primo disco Mariah Carey ha deciso di condividere alcuni Ep digitali, rarità, video e foto estratti dai suoi archivi. Oltre alle pubblicazioni settimanali di rarità relative a tutta la sua carriera e all’album “The rarities”, il prossimo 29 settembre sarà pubblicata la biografia "The meaning of Mariah Carey”.