I Killers pubblicano il nuovo album e pensano già al prossimo: ‘Uscirà tra circa 10 mesi’

La band statunitense ha pubblicato oggi, 21 agosto, il suo nuovo lavoro discografico, “Imploding the mirage”. In occasione dell’uscita dell’ideale seguito di “Wonderful Wonderful” del 2017 i Killers, intervistati dal New Musical Express, hanno raccontato il loro ultimo album e hanno rivelato che i fan non dovranno aspettare molto per ascoltare il successore del loro sesto disco.

Oltre a parlare dell’indagine interna avviata per le accuse di cattiva condotta sessuale presentate contro la loro crew in tour e del suo “sollievo” quando non sono state trovate prove a conferma delle accuse mosse da un tecnico del suono di nome Chez Cherrie - che accusava di comportamenti abusivi e misogini verificatisi in un camerino di Milwaukee nel 2019 -, Brandon Flowers ha svelato che il seguito di “Imploding the mirage” sarà pubblicato “tra circa dieci mesi” e che lui e il suo gruppo sono già tornati in studio di registrazione con i produttori Shawn Everett e Jonathan Rado.

Il frontman dei Killers ha narrato a NME che la nuova versione del singolo del 2019, “Land of the free”, presentata lo scorso giugno con il testo modificato e attualizzato in seguito alle proteste esplose in diverse città americane dopo la morte di George Floyd, è nata perché gli “sembrava la cosa giusta da fare”.

Ricollegandosi al fatto che originariamente il brano pubblicato nel 2019 parla della diversità in America, in aperto contrasto con le politiche del governo Trump, Brandon Flowers ha ammesso - riferisce il New Musical Express - che ha “esorcizzato gran parte della sua angoscia politica in ‘Land of free’”. Alla domanda se la sua ira non si riverserà sul prossimo disco della sua band, il leader dei Killers ha risposto:

“Presente quando qualcuno fa un disco e dice di avere 50 canzoni e che sta per pubblicare un altro album? Beh, lo stiamo per fare davvero!"

Prima di sottolineare che il successore di "Imploding the mirage" non si tratterà di un "disco sulla quaratena", ha detto:

“Pubblicheremo un altro disco tra circa 10 mesi. Siamo già tornati in studio con Rado e Shawn. Sono emozionato. Potrebbe essere migliore di questo”.

Anticipato dai singoli “Caution”, "Fire in bone”, "My own soul's warning” e "Dying breed”, oltre che dall’esecuzione del brano “Blowback” - presentato live lo scorso aprile a margine di una diretta streaming per “CBS This Morning” - “Imploding the mirage” include 10 canzoni, tra cui le collaborazioni con Lindsey Buckingham, k.d. lang e Weyes Blood.

Ecco la tracklist di “Imploding the mirage”:

01. My Own Soul’s Warning

02. Blowback

03. Dying Breed

04. Caution (feat. Lindsey Buckingham)

05. Lightning Fields (feat. k.d. lang)

06. Fire in Bone

07. Running Towards a Place

08. My God (feat. Weyes Blood)

09. When the Dreams Run Dry

10. Imploding the Mirage