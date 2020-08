Concerti, Sum 41: anticipata all’8 agosto la data di Majano (UD)

I Sum 41 non si esibiranno più il 10 agosto della prossima estate al Festival di Majano, in provincia di Udine, bensì l’8 agosto. Cambio di data dunque, anticipata di due giorni, per uno dei due concerti previsti dalla band canadese in Italia la prossima estate. A rendere nota la variazione è HUBMusic Factory che coglie l’occasione per confermare anche l’altro appuntamento con i palchi della Penisola con Deryck Whibley e compagni, di scena al Bay Fest di Igea Marina, previsto dall’11 al 14 agosto 2021. I biglietti acquistati, fa sapere HUBMusic Factory, rimangono validi per le nuove date.

Il gruppo di “Still Waiting” avrebbe dovuto esibirsi alle nostre latitudini quest’anno ma il “No personal spacetour” della band è stato posticipato, come tutti i tour internazionali, al prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

I Sum 41 hanno pubblicato il loro ultimo album, “Order in Decline”, nel 2019, a tre anni di distanza da “13 Voices”. Sul finire dello scorso mese di gennaio si sono esibiti in Italia: siamo andati a sentirli e qui trovate il nostro racconto della serata.