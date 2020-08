Imaginaction, il festival del videoclip: il programma

Come abbiamo anticipato qualche settimana fa, è stato comunicato il cartellone ufficiale di "Imaginaction", il festival internazionale del videoclip musicale che si terrà a Forlì il 27, 28 e 29 agosto.



27 AGOSTO

Proiezione del video di "Futura" di Lucio Dalla

Mario Biondi

Piedavide Carone

Marco Masini

Fabrizio Moro

Noemi

Sparks

Travis

28 AGOSTO

Proiezione del video di "Via con me" di Paolo Conte

Edoardo Bennato

Luis Fonsi

Leo Gassmann

Andrea Morricone

Franco Simone

Pinguini Tattici Nucleari

Proiezione di immagini indite del video di "Con te partirò" di Andrea Bocelli



29 AGOSTO

J-Ax

Gigi D'Alessio

Proiezione del film "Jolly Blu" con gli 883

Diretto da Stefano Salvati e sceneggiato insieme a Carlo Lucarelli, uscito al cinema nel 1998 e poi in VHS ma mai pubblicato in dvd, il film è stato restaurato e verrà proiettato in altissima definizione sullo schermo gigante del Festival, che si svolgerà in formato drive-in, con gli spettatori che potranno accedere in automobile allo spazio in cui si terranno gli incontri.

E' stato anche comunicato che verrà assegnato un premio speciale "videoclip e sociale" a Checco Zalone per i suoi video di "L'immigrato" e "L'immunità di gregge".