Germania, la musica registrata cresce nonostante il Covid-19. Ma…

La Germania è il quarto mercato di musica registrata al mondo – preceduto da Stati Uniti, Giappone e Regno Unito – anche grazie ai buoni numeri che le vendite fisiche ancora registrano nel Paese. Un orgoglio del mercato tedesco che nemmeno il Coronavirus, come si temeva, è riuscito a intaccare. Secondo i dati diffusi da BVMI, infatti, la musica registrata in Germania è riuscita addirittura a crescere nella prima metà del 2020, segnando un aumento del 4,8% su base annua e arrivando a far guadagnare al settore 783,7 milioni di euro. Nello specifico i ricavi dello streaming sono cresciuti del 20,7% rispetto all’anno precedente (514,9 milioni di euro), portando così la musica fruita via streaming a rappresentare una fetta del 65,7% del totale complessivo degli ascolti sui diversi supporti. Un altro dato emerso dal rapporto semestrale di BVMI è che i ricavi dello streaming video sono cresciuti più velocemente rispetto allo streaming audio, con un aumento del 31,3%, sebbene costituisca ancora solo il 3,3% del mercato.

Florian Drücke, però, amministratore delegato di BVMI invita a non cantare vittoria e a non distogliere l’attenzione dalla crisi che il mondo della musica sta attraversando, specie, in questa fase di emergenza sanitaria, sul fronte delle attività dal vivo. Al punto che molte realtà che lavorano nel live entertainment musicale hanno chiesto lo scorso mese di maggio aiuto al governo tedesco, invocando – scrive Music Business Worldwide – “un’iniezione statale non rimborsabile” per evitare “un collasso per il Coronavirus” dell’industria musicale del Paese. Tra queste ci sono, tra le altre, anche BVMI e la German Music Association. Il supporto chiesto dall’industria al governo tedesco è di 582 milioni di euro. Riporta sempre Music Business Worldwide che ci si aspetta che il settore subisca una perdita di circa 5,5 miliardi di euro nei prossimi sei mesi per le conseguenze del Covid-19 e delle misure di contenimento della pandemia messe in atto dai governi. La cifra chiesta allo stato sarebbe dunque grossomodo il 10% della perdita stimata. Nella nota mandata al governo tedesco le diverse realtà coinvolte hanno tra le altre cose sottolineato che le circa 130mila persone che lavorano, come autonomi o come dipendenti, nel settore “temono per la loro sopravvivenza”, ribadendo che “la sopravvivenza di molte aziende nel campo dell’industria musicale può essere garantita solo da misure speciali orientate su bisogni specifici”.

Di tenore simile le rimostranze, sollevate sempre in Germania, dagli artisti e dai loro manager a proposito delle royalties legate allo streaming della loro musica. Per quanto la questione relativa agli scarsi proventi che gli artisti lamentano di ricevere dall’utilizzo della loro musica sulle piattaforme streaming non sia una novità, lo scorso mese di gennaio 14 manager e avvocati in rappresentanza di artisti popolari in Germania si sono rivolte con una lettera alle major e a BMG chiedendo che rendano conto della loro gestione delle royalties, mettendo in dubbio che il calcolo degli incassi sia “conforme alla legge”.