Rolling Stones, Ron Wood: ‘C’è della bella musica sui fornelli’. Ma chiede ai fan pazienza…

I Rolling Stones stanno lavorando a della nuova musica. Lo ha raccontato Ron Wood nel corso di un’intervista di Sky News, invitando però i fan alla pazienza perché la nuova musica arriverà, specifica, “gradualmente”. “C’è della bella musica sui fornelli, sai, è nel cassetto, ora la stiamo portando verso la parte anteriore del piano cottura, ma gradualmente”. Prosegue ancora il secondo chitarrista degli Stones: “Il fatto è che non possiamo riunirci tutti insieme per farlo al momento ma stiamo lavorando a nuova musica. Ho anche un paio di album pronti a partire”. Alla domanda poi se tra qualche anno la band tornerà in tour l’ex Faces ha risposto: “Ti prego non dire che sarà qualche anno, voglio essere fuori l’anno prossimo, per certo”. Se l’evoluzione dell’emergenza sanitaria in corso dovesse renderlo possibile, ovviamente. Conclude infatti il musicista britannico: “Non stiamo trattenendo il respiro, altrimenti saremmo collassati. Ma stiamo felicemente andando avanti giorno per giorno… e ci godiamo le nostre famiglie”.

Durante il periodo più difficile del lockdown, tra i mesi di aprile e maggio, Ron Wood racconta di essersi sì dedicato alla musica, ma anche all’altra sua grande passione, la pittura. “Ho pensato, non lascerò che mi deprima, ad ogni modo. A volte ho avuto un periodo di musica o altri momenti in cui c’era solo l’arte e non suonavo”. In effetti, stando alle successive parole di Wood, l’arte sembra aver avuto la meglio sul resto: “È quello che sto facendo ultimamente, non sto suonando. Non per scelta. E aspetto il giorno in cui potrò suonare di nuovo. Ma è stato un onore trascorrere la maggior parte del lockdown rendendo omaggio ad artisti che mi hanno acceso al college e nei miei anni giovanili. Ho reso omaggio a Delacroix, Picasso ed El Greco”.

Poco dopo la fase più acuta della pandemia i Rolling Stones hanno pubblicato il singolo inedito “Living in a Ghost Town”. Dal punto di vista discografico, invece, la band di “Angie” è ferma a “A Bigger Bang”, uscito quindici anni fa e seguito, solo nel 2016, dall’album di cover “Blue & Lonesome”. A settembre Mick Jagger e soci pubblicheranno una ristampa, nella forma di cofanetto, di "Goats Head Soup" (1973) con rarità e inediti.